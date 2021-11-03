UGC призвала лицензированных операторов придерживаться правил честной конкуренции

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Всеукраинский Совет Гемблинга (UGC) сообщил, что некоторые лицензионные операторы в Украине не соблюдают правила честной конкуренции, которые прописаны в Конституции. Речь идет о наличии брендов одного оператора в трафике нескольких лицензиатов.

Как передал представитель Всеукраинского Совета Гемблинга, нездоровая конкуренция – одна из главных проблем, которые беспокоят ассоциацию. Контролировать казино становится все сложнее, особенно – в интернете, где уровень конкуренции сильнее.

Сейчас к монополизации стремятся такие игровые клубы, как Vulkan и Slotoking. С представителями последнего Совет уже начал вести переговоры и добился некоторых успехов. В частности, администрация казино заверила, что планирует сохранить здоровую конкуренцию на украинском рынке.

В случае со Slotoking возникли сложности, поскольку выяснилось, что заведение закупает огромный трафик на законных основаниях. Только представьте: нажимаете кнопку «Вход» в одно казино онлайн – и здесь появляется сайт Slotoking.

Разумеется, у других операторов это вызывает недовольство, и они готовы отстаивать свои права законными способами – каждый представитель игорного рынка имеет право на защиту конституционных прав. Операторы не должны массово закупать чужой трафик и мешать другим заведениям развиваться. Этих правил придерживаются 80% лицензионных клубов.

Как будет выглядеть игорной рынок Украины в ближайшем будущем

Сейчас на украинском игорном рынке складывается нестабильная ситуация, поскольку лицензированные заведения вынуждены конкурировать с нелегальными казино. Это происходит также в интернете, где работает масса онлайн-заведений. По этой причине количество иностранных инвестиций в игорной рынок Украины остается небольшим.

Чтобы ситуация на рынке стабилизировалась, игорные клубы должны полностью выйти из тени и начать выплачивать налоги, а также подать заявление на получение лицензии в КРАИЛ. Как показала практика, далеко не все собираются делать это, более того – в 2021 году продолжают открываться подпольные игорные клубы по всей стране.

Возможно, если Верховной Раде удастся снизить налоги для игорных заведений и создать оптимальные условия для развития игорного бизнеса, подпольные автоматы очень скоро останутся в прошлом, но это – идеализация.

К 2022 году КРАИЛ планирует закрыть еще больше подпольных клубов. Тем самым Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей поможет легальным заведениям развиваться еще больше и наглядно продемонстрирует, что пользователям стоит выбирать лицензионные клубы, а не прятаться в тени вместе с нелегальными казино.

Что же касается операторов, желающих закупать чужой трафик, то пример с казино Vulkan и Slotoking должен стать для них хорошим уроком. Если подобная ситуация снова повторится, закон и его представители защитят заведения, которые теряют популярность из-за нарушения правил здоровой конкуренции.