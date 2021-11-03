Тарантино продаст удаленные сцены из «Криминального чтива»

Американский режиссер Квентин Тарантино выставит на аукцион семь вырезанных сцен из кинокартины «Криминальное чтиво» в виде NFT (технология невзаимозаменяемых токенов). Об этом сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что на продажу также будут выставлены рукописный сценарий к фильму и собственные аудиокомментарии режиссера. Представленные фрагменты киноленты смогут увидеть только купившие их на аукционе.

«Я рад представить эти эксклюзивные сцены из «Криминального чтива» [его] поклонникам. Секретная сеть и секретные NFT-токены открывают совершенно новый мир, объединяющий деятелей искусства и [их] поклонников, и я очень рад быть частью этого [мира]», — отметил Тарантино.

Фильм «Криминальное чтиво» вышел в 1994 году. Кинокартина получила премии «Оскар», «BAFTA» и «Золотой глобус» в категории «Лучший оригинальный сценарий», а также «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 1994 года и еще более сорока кинематографических наград. В 2013 году фильм внесли в Национальный реестр фильмов США как имеющий культурное, историческое и эстетическое значение.

NFT представляет собой цифровой сертификат, подтверждающий право его обладателя на владение оригиналом какого-либо произведения искусства, как правило, современного, или объекта культуры.