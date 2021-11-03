Симпсон показала «толстое» фото времен алкогольной зависимости

Актриса Джессика Симпсон разоткровенничалась о борьбе с алкоголизмом, которую вела четыре года. В честь важной даты Симпсон разместила снимки, на которых наглядно показала последствия употребления алкоголя. В девушке, которая предстала на этих кадрах, Симпсон узнать практически невозможно: блестящее лицо, большие щеки и печаль в глазах — все это сопровождало Джессику много месяцев подряд.

«Этот человек на фото — неузнаваемая версия меня самой. Это заставляло мои разум и сердце двигаться в одном направлении, и, честно говоря, я была измотана. Я хотела почувствовать боль, чтобы она была со мной как знак чести. Я хотела жить, не оглядываясь назад с сожалением и раскаянием по поводу любого выбора, который я сделала и сделаю до конца жизни», — рассказала она.

Симпсон созналась: она не любила себя, и ей было очень тяжело принимать себя такой, какая она есть.

«Настоящая работа, которую мне нужно было сделать в моей жизни, заключалась в том, что я должна была научиться мириться с неудачами, болью, поражением и саморазрушением. Проблема была не в выпивке, а во мне», — подчеркнула Симпсон.

В комментариях в свою очередь отметили: узнать Джессику на этих кадрах невозможно.