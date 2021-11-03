Роберт Паттинсон вывел в свет свою возлюбленную

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Роберт Паттинсон вывел в свет свою возлюбленную — пара оказалась неплохой, но поклонникам не понравилась.

Актер Роберт Паттинсон впервые вывел в свет молодую избранницу. Папарацци заметили влюбленных на закрытом мероприятии в Западном Голливуде. Примечательно, что за три последних года Паттинсон и Уотерхаус практически не появлялись на публике вместе, потому что предпочитают избегать внимания прессы.

Однако Паттинсон не смог пропустить особое событие, поэтому вывел красавицу в свет. Когда же папарацци подскочили, чтобы сфотографировать влюбленных, Сьюки хитро спряталась за спиной благоверного. Впрочем, от объективов камер ее это все равно не спасло, сообщает Daily Mail (фото тут).

В комментариях к снимкам поспешили отметить: смотрятся влюбленные, несмотря на чувства, практически как чужие.

«Нет любви», — уверенно твердят хейтеры вопреки всему.