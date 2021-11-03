Раскрыта тайна зарождения космического суперветра

Астрономы Мичиганского университета (США) раскрыли, что звездные суперветры вызваны не вспышками сверхновых, как считалось ранее, а ультрафиолетовым излучением от областей звездообразования. Результаты исследования, опубликованные в The Astrophysical Journal Letters, позволяют объяснить ранние этапы эволюции Вселенной.

Ученые зарегистрировали суперветры, исходящие от кластера звезд Mrk 71, который находится в галактике NGC 2366 на расстоянии около 10 миллионов световых лет от Земли. Эти потоки газа движутся с невероятной скоростью, равной одному проценту от скорости света. Астрономы считали, что таинственные суперветры разгоняются ударными волнами от сверхновых, однако оказалось, что Mrk 71 содержит слишком молодые звезды, поэтому сверхновые там возникать не должны.

Ученые изучили свойства ветра и ход звездообразования в Mrk 71 и установили, что суперветер зарождается из-за ультрафиолетового излучения, которое ионизирует нейтральные атомы водорода и «толкает» их прочь от скопления. Подобный механизм может объяснить, как Вселенная приняла нынешний облик. Хотя облака водорода, существовавшие в эпоху возникновения первых звезд, сами по себе слишком плотные, чтобы «испаряться» под воздействием ультрафиолета, излучение могло проникать через промежутки между сгустками водорода, воздействуя на более отдаленные области космоса.

Известно, что до появления первых звезд во Вселенной присутствовали очень плотные облака газа. Эта эпоха, называемая Темными веками, продлилась около 550 миллионов лет после Большого взрыва. Нейтральные атомы водорода заполняли 92 процента всей Вселенной, однако свет, который стал исходить от первых звезд, привел к их ионизации. Облака постепенно рассеивалась, позволяя звездному свету заполнять весь космос. Этот процесс занял миллиард лет, после чего Вселенная приняла современный вид.