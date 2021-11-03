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Престарелая Деми Мур вышла на публику полуобнаженной

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Американская актриса и манекенщица Деми Мур вышла на публику в откровенном наряде и была пристыжена в сети. Соответствующие фото и комментарии появились в издании Daily Mail.

58-летняя знаменитость посетила премию 2021 Innovator Awards от журнала WSJ, которая прошла в Нью-Йоркском музее современного искусства. Она была одета в объемный бархатный костюм от люксового бренда Fendi, состоящий из черных брюк и пиджака, частично оголяющего грудь. Образ Мур дополнили ботинки и сумка под цвет наряда, а также очки.

Читатели издания принялись критиковать внешний вид актрисы в комментариях под снимками. «В каком возрасте человек должен перестать одеваться как Белла и Джиджи Хадид?», «Ее не узнать после всех пластических операций», «Оголять грудь ради внимания… Жалкое зрелище», «Отвратительный наряд… Она в целом выглядит странно», «Бедная старушка Деми забыла надеть топ», — высказывались они.

3 ноября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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