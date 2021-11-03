Падение нефтяных котировок ускорилось

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в среду продолжают проседать, причем снижение усилилось в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг.

По состоянию на 15:23 январские фьючерсы на североморскую смесь Brent подешевели на $1,67 до $83,05 за баррель, декабрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $1,88 до $82,03 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, «ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили падение и теряли около 2% в преддверии публикации данных Минэнерго США о запасах на прошлой неделе».

«Отчет API (Американского института нефти — ред.) предупреждает о рисках увеличения запасов нефти, что при текущих коррекционных настроениях особенно негативно для котировок. В четверг же ОПЕК+, вероятно, не будет объявлять об ускорении темпов наращивания нефтедобычи (в том числе ввиду отсутствия достаточных мощностей), что позитивно для цен», — говорится в обзоре эксперта.