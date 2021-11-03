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Мэтт Дэймон и Роберт Дауни-младший могут сыграть в новом фильме Кристофера Нолана

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Мэтт Дэймон и Роберт Дауни-младший могут сыграть в новом фильме Кристофера Нолана

Ранее стало известно, что режиссер «Тенета» Кристофер Нолан снимет новый фильм, который будет посвящен известному физику Роберту Оппенгеймеру. Сейчас он продолжает заниматься подбором актеров.

Как сообщает Deadline, Мэтт Дэймон и Роберт Дауни-мл. активно ведут переговоры о присоединении к касту фильма «Оппенгеймер». Их роли пока держатся в секрете.

Фильм о создателе атомной бомбы будет снят на основе книги «Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера» Кая Берда и Мартина Дж. Шервина, которая получила Пулитцеровскую премию. Кристофер Нолан также выступит в качестве автора сценария.

Ранее к фильму присоединились Киллиан Мерфи, который исполнит главную роль, и Эмили Блант.

Съемки начнутся в начале 2022 года, бюджет составит около 100 млн долларов. Премьера запланирована на 21 июля 2023 года.

3 ноября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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