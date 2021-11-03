Лив Тайлер и Дэйв Гарднер расстались после семи лет отношений

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44-летняя актриса Лив Тайлер и 45-летний спортивный агент и лучший друг Дэвида Бекхэма Дэйв Гарднер расстались после семи лет отношений. Причем произошло это еще в марте, но известно об этом стало только сейчас.

Как отметил инсайдер, разрыв пары произошел на фоне того, что влюбленные отдалились друг от друга и каждый стал жить отдельной жизнью.

Дэйв и Лив провели первую изоляцию вместе, и они прекрасная команда как родители, но, к сожалению, они отдалились друг от друга и стали жить отдельными жизнями.

Оба хотели сосредоточиться на своей карьере. Она занималась актерством и продюсированием, а Дэйв была занят бизнесом и работал над футбольным проектом Дэвида Бекхэма в Майами.

Они официально расстались еще в марте, но держали это в секрете, чтобы свести к минимуму ажиотаж и убедиться, что с их детьми все в порядке,

— рассказал источник.

Лив и Дэйв начали встречаться в 2014 году. Через год они обручились. Пара воспитывает двоих общих детей: шестилетнего Сейлора и пятилетнюю Лулу Роуз. У обоих также есть по сыну от предыдущих отношений.

Инсайдер добавил, что пара сохранила дружеские отношения и этим летом они даже отдыхали вместе.

Лив Тайлер и Дэйв Гарднер с детьми

Тайлер отмечала, что статус невесты ее никогда не смущал — замуж она не торопилась.

Мне нравится быть помолвленной, но замуж я не рвусь. Всегда считала, что брак должен быть наградой за то, что вы выжили в своих отношениях. Вижу, что у всех обычно это происходит наоборот, — говорила она.

По ее словам, их с Дэйвом отношения укрепило общее желание расширить семью.

Мы оба хотели иметь семью и детей, а также партнерские отношения и любовь,

— признавалась актриса.