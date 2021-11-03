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Леха Валенсу в Польше обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами при коммунистах

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Бывшему президенту Польши Леху Валенсе предъявили обвинение в даче ложных свидетельств по поводу его сотрудничества с коммунистическими спецслужбами в 1970-х годах.

Лидера антикоммунистического движения «Солидарность» и лауреата Нобелевской премии мира подозревали в связях с коммунистическим режимом уже давно. Обвинения в адрес Валенсы, которому сейчас 78 лет, зазвучали громче пять лет назад, после того как общественности были представлены якобы подписанные им лично агентурные документы.

Дача ложных показаний в польском законодательстве является уголовным преступлением, наказание за которое может составлять от полугода до восьми лет лишения свободы.

Сам Валенса неоднократно отвергал обвинения в сотрудничестве с коммунистическим режимом, а в интервью Би-би-си на прошлой неделе прокомментировал выпады в свой адрес словами «Победителей не судят».

3 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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