Леха Валенсу в Польше обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами при коммунистах

Бывшему президенту Польши Леху Валенсе предъявили обвинение в даче ложных свидетельств по поводу его сотрудничества с коммунистическими спецслужбами в 1970-х годах.
Лидера антикоммунистического движения «Солидарность» и лауреата Нобелевской премии мира подозревали в связях с коммунистическим режимом уже давно. Обвинения в адрес Валенсы, которому сейчас 78 лет, зазвучали громче пять лет назад, после того как общественности были представлены якобы подписанные им лично агентурные документы.
Дача ложных показаний в польском законодательстве является уголовным преступлением, наказание за которое может составлять от полугода до восьми лет лишения свободы.
Сам Валенса неоднократно отвергал обвинения в сотрудничестве с коммунистическим режимом, а в интервью Би-би-си на прошлой неделе прокомментировал выпады в свой адрес словами «Победителей не судят».
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