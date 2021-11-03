Роберт Паттинсон вывел в свет свою возлюбленную Лив Тайлер и Дэйв Гарднер расстались после семи лет отношений » Леха Валенсу в Польше обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами при коммунистах Spread the love















Бывшему президенту Польши Леху Валенсе предъявили обвинение в даче ложных свидетельств по поводу его сотрудничества с коммунистическими спецслужбами в 1970-х годах. Лидера антикоммунистического движения «Солидарность» и лауреата Нобелевской премии мира подозревали в связях с коммунистическим режимом уже давно. Обвинения в адрес Валенсы, которому сейчас 78 лет, зазвучали громче пять лет назад, после того как общественности были представлены якобы подписанные им лично агентурные документы. Дача ложных показаний в польском законодательстве является уголовным преступлением, наказание за которое может составлять от полугода до восьми лет лишения свободы. Сам Валенса неоднократно отвергал обвинения в сотрудничестве с коммунистическим режимом, а в интервью Би-би-си на прошлой неделе прокомментировал выпады в свой адрес словами «Победителей не судят».















