«Газпром» отказался качать газ через Польшу

«Газпром» не спешит наращивать поставки газа в Евросоюз после того, как президент России Владимир Путин поручил компании наполнить пустующие немецкие хранилища.Во вторник на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform состоялась очередная серия аукционов на бронирование мощностей трубопроводов, и ее итоги снова повергли рынок в дрожь.

На первый, второй и третий квартал 2022 года «Газпром» отказался от мощностей трубы «Ямал-Европа», которая может ежегодно качать в Германию 33 млрд кубометров из Западной Сибири через Белоруссию и Польшу.

Ключевой снабжающий ФРГ газопровод, запущенный в 1997 году, де-факто остановлен с конца прошлой недели: газ прокачивается реверсом в Польшу вместо нормального направления с Востока на Запад, а Берлин, Москва и «Газпром» хранят молчание, заставляя трейдеров нервничать.

Долгосрочный контракт с Польшей на транзит газа истек год назад. «Газпром» сразу же забронировал мощности на 12 месяцев вперед — до сентября 2021 года. Когда истекли и эти договоренности, российская компания «взяла» только треть доступного объема на октябрь и столько же — на ноябрь.

Причина, по которой «Газпром» воздержался от бронирования польского маршрута — это Nord Stream 2, сказал Reuters старший управляющий Fitch Дмитрий Маринченко.

Газпром», вероятно, ставит на то, что Nord Stream 2 заработает довольно скоро, рассуждает он, а когда это произойдет, украинский транзитный маршрут и «Ямал-Европа» будут использоваться как балансирующие — то есть лишь в моменты, когда другие трубы уже заняты.

По всей видимости, «Газпром» использует газ из трубы «Ямал-Европа», чтобы наполнить «Северный поток-2», говорит старший аналитик по нефти и газу в БКС Рональд Смит. Но если NS2 не одобрят скоро, ему, возможно, придется запросить больше объемов на белорусско-польском маршруте.

Европейский газовый рынок, который ждет поворота «вентиля», нервно отреагировал на итоги аукционов «Газпрома» .

Декабрьские фьючерсы на бирже ICE начали день на отметке 821,3 доллара за тысячу кубометров, к полудню цены обвалились на 70 долларов(до отметки 750 за тысячу кубов), а затем подскочили на 100 долларов и закрыли день на уровне 853,5 (+8,5%).