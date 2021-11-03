Федеральный регулятор в США одобрил вакцину Pfizer для детей

Консультанты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) единогласно одобрили использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте 5 -11 лет. После этого распоряжение о разрешении вакцинации подписала директор CDC Рашель Валенски. Первые прививки могут быть сделаны уже среду, 3 ноября.

Эксперты пришли к выводу, что положительный эффект использования вакцины существенно превышает возможные риски. Во время дискуссии, в основном, обсуждались редкие случаи воспаления сердечной мышцы, которые отмечались после применения этой вакцины, в основном у молодых людей.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало разрешение на экстренное использование вакцины для этой возрастной группы в пятницу.

Федеральное правительство США и Pfizer уже начали распространение вакцины в рамках подготовки к вакцинации детей, многие из которых вернулись к очному обучению в школах.

Белый дом ранее сообщил, что в стране имеются запасы вакцины, достаточные для прививок 28 млн детей.