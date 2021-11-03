Facebook откажется от системы распознавания лиц на фотографиях и видео

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Социальная сеть Facebook перестанет использовать систему распознавания лиц для автоматического определения людей на фотографиях и видео. Об этом говорится в сообщении администрации соцсети.

В Facebook пояснили, что такое решение было принято на фоне растущей озабоченности общества по вопросу использования этой технологии и отсутствия четких правил, регламентирующих ее использование.

В общей сложности соцсеть удалит индивидуальные шаблоны для распознавания лиц более чем миллиарда пользователей. Ожидается, что полностью удаление будет завершено к декабрю.

Несколько дней назад Facebook оказался в центре скандала, после того как в СМИ были опубликованы внутренние документы компании, переданные бывшей сотрудницей Facebook Фрэнсис Хауген. Из них стало известно, что администрация вмешивается в работу соцсети, давая привилегии VIP-пользователям и, вопреки собственным публичным заявлениям, не справляется с модерацией контента.