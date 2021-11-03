 
«  
  »

«Дюну» выдвинули на Оскар 2022 в 14 категориях

Spread the love
"Дюну" выдвинули на Оскар 2022 в 14 категориях – официальное заявление Warner Bros.

На сайте кинокомпании Warner Bros. предлагает Американской киноакадемии рассмотреть фильм «Дюна» режиссера Дэнни Вильнева на получение премии Оскар в 2022 году в 14 номинациях.

Мировая премьера фильма «Дюна» состоялась на Венецианском кинофестивале 2021 года в сентябре. В кинотеатрах мир увидел картину 14 октября 2021 года. Стоит напомнить, что в Украине премьера фильма состоялась раньше на месяц – 16 сентября 2021 года.

Фильм режиссера Дени Вильнева хотят видеть в следующих номинациях:

Лучший фильм,
Лучший режиссер,
Лучший адаптированный сценарий,
Лучшая мужская роль – Тимоти Шаламе,
Лучшая женская роль второго плана – Ребекка Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер, Зендея, Шарлотта Ремплинг,
Лучшая мужская роль второго плана – Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Стивен МакКинли Хендерсон, Чан Чен, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем,
Лучшая работа оператора,
Лучший монтаж – художник-постановщик,
Лучший грим и прически,
Лучший звук,
Лучшие костюмы,
Лучшие визуальные эффекты,
Лучший звук,
Лучший саундтрек – Ханс Циммер.

Сюжет «Дюны»

События фильма происходят в далеком будущем. История рассказывает о герцоге Лето Атрейдеса (Оскар Айзек), который получил контроль над пустынной планетой Арракис – крайне ценной, ведь здесь находится единственный источник самого редкого и ценного вещества во вселенной – специи. Эта специя помогает путешествовать по Вселенной, ведь наделяет сознание человека важным даром обновления и уникальными умственными способностями.

Однако Арракис наполнен гигантскими червями, которые нападают на добытчиков специи. Сын герцога Лето – Пол (Тимоти Шаламе) будет вынужден отправиться на страшную планету, чтобы обеспечить контроль над Арракисом и специей.

После премьеры ленты на Венецианском кинофестивале актеров и режиссера ждали 7-минутные овации зрителей.

Меньше чем за месяц фильм Дэнни Вильнева «Дюна» успел возглавить рейтинг проката в США, но, имея гибридную премьеру фильма, не обогнала «Отряд самоубийц» на HBO Max.

Фильм «Дюна» ворвался на первую строчку рейтинга в Украине по кассовым сборам в сентябре 2021 года.

Авторы картины о загадочной планете Арракис рассекретили дату выхода и детали будущего продолжения фильма.

3 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  