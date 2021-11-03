Демократ Эрик Адамс победил на выборах мэра Нью-Йорка

Демократ Эрик Адамс одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, став вторым чернокожим главой города за всю его историю.

Президент Бруклина Адамс был объявлен победителем уже на основе предварительных данных избирательной комиссии, согласно которым он получил 68 процентов голосов, по сравнению с 27 процентами у его республиканского соперника Кертиса Сливы.

В таком глубоко демократическом городе, как Нью-Йорк, победа Адамса была предсказуемой.

Он будет приведен к присяге 1 января.