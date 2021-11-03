Дайверы нашли сокровища легендарного «Острова золота»

Дайверы, исследующие илистое дно реки Муси в Индонезии, на юге острова Суматра, вытащили сотни статуэток, храмовых колоколов, инструментов, зеркал, монет и керамики. Они нашли золотые рукояти мечей и золотые кольца с рубинами, резные кувшины, винные кубки и флейты в форме павлинов. Среди артефактов — статуя Будды в натуральную величину, усыпанная драгоценными камнями стоимостью в миллионы долларов.

Все эти сокровища указывают на одно: ученые обнаружили следы затерянного царства Шривиджая, когда-то богатого и могущественного порта на торговом пути между Востоком и Западом. Это древнее малайское царство с центром на острове Суматра, распространявшееся также на острова Малайского архипелага и на побережье Юго-восточной Азии. Шривиджая контролировал Малаккский пролив между серединой 600-х и 1025 годом, когда война с индийской династией Чола уничтожила власть города. С тех пор влияние государства уменьшилось, хотя, по словам историков, торговля там продолжалась еще два столетия. Последний принц Шривиджая, Парамешвара, попытался восстановить контроль над торговлей в регионе в 1390-х годах, но потерпел сокрушительное поражение от войск близлежащего королевства Ява; впоследствии Шривиджая и его окрестности стали убежищем для китайских пиратов.

Дайверы в Индонезии, возможно, наконец открыли для себя печально известное индонезийское королевство, известное своими золотыми сокровищами на Суматре, из-за чего его и называют «Остров золота». Последние пять лет энтузиасты искали сокровища — и обнаружили их во время ночных погружений на реке Муси недалеко от Палембанга на индонезийском острове Суматра.

«Вся история похожа на сказку о Синбаде-мореходе, но это произошло на самом деле — рассказывает доктор Шон Кингсли, британский морской археолог, чей онлайн-журнал Wreckwatch опубликовал исследование находок. — С мелководья всплыли сверкающее золото и драгоценности, которые принадлежали этому богатейшему из королевств».

Сегодня почти не осталось следов славных дней Шривиджайи, за исключением артефактов, которые дайверы вытащили из реки. Никаких официальных археологических раскопок на реке или вокруг нее никогда не проводилось; находки продаются частным коллекционерам на мировом рынке древностей. Это означает, что даже когда, наконец, сокровища всплывают на поверхность, указывающие на местонахождение Шривиджайи, почти нет никаких физических доказательств того, что это царство вообще существовало.

Предыдущие археологические исследования вокруг Палембанга, Индонезия, современного города Суматры недалеко от того места, где когда-то сидел Шривиджая, выявили лишь небольшие намеки на когда-то богатый порт: кирпичные храмы и несколько надписей. Большая часть информации о городе поступала от иностранцев, которые писали о своих поездках в Шривиджайю. Эти торговцы и посетители описывали фантастический мир с вулканами, которые извергают дым и огонь, змеями-людоедами; попугаями, которые говорят на языке, похожим на хинди, греческий и арабский; и хорошо вооруженных моряках, готовых атаковать любое судно, которое попытается пройти, не войдя в Шривиджайю.

Признаки того, что река Муси может хранить секреты древнего царства, впервые проявились в 2011 году, когда строители начали выкапывать песок из реки для крупных строительных проектов. Согласно австралийскому отчету 2019 года, в период с 2011 по 2015 год на рынке антиквариата в Джакарте появилось огромное количество артефактов, вероятно, относящихся к периоду расцвета Шривиджайи.