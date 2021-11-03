Bloomberg: Ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» может затянуться еще на пол года

Процесс получения разрешения со стороны германского регулятора на эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» может затянуться вплоть до 8 мая 2022 года, предполагает Bloomberg.

Как отмечает агентство, именно столько времени вправе использовать на рассмотрение данного вопроса власти ФРГ и ЕС согласно правовым нормам.

Процесс сертификации зависит в том числе от энергетической ситуации в Европе, а она может усугубиться. Осенью спотовые цены на газ в Европе значительно выросли на фоне возросшего спроса в Азии и низкого уровня заполненности газовых хранилищ в странах континента. В то же время поставки энергоносителя по «Северному потоку -2» могут начаться на следующий день после получения лицензии, подчеркивает Bloomberg.

Впрочем, бюрократическую волокиту могут ускорить на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживала проект и того же скорее всего будет придерживаться ее потенциальный приемник Олаф Шольц.

Ранее в ноябре премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2». По его словам, властям Германии необходимы «ценовой тормоз» и газовая стратегия, которая поможет ФРГ обеспечить поставки топлива. Зедер отметил, что одной из таких мер должна стать работа газопровода. Министерство экономики ФРГ направило в Федеральное сетевое агентство (BNetzA) положительное заключение по сертификации газопровода. В ведомстве посчитали, что тот не представляет опасности для газоснабжения Германии и Евросоюза.

Напомним, что «Северный поток-2», который проложен по дну Балтийского моря, предназначен для прямой доставки газа от поставщиков в РФ потребителям в Европе. Предполагаемая мощность трубопровода — 55 млрд кубометров газа в год. Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый. Этот проект является альтернативным вариантом поставок «голубого топлива» в Европу. Газопровод идет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Строительство первой нитки «Северного потока-2» завершилось 4 июня 2021 года, второй — в сентябре.

Как ранее отмечал РБК, изначально трубопровод планировалось достроить в конце 2019 года, однако строительство тормозилось из-за санкций со стороны США. Вашингтон расценивает «Северный поток-2» как угрозу энергетической безопасности Европы. В свою очередь, Германия выступает против американских санкций, считая политику США вмешательством во внутренние дела страны.

18 октября стало известно, что первую нитку российского трубопровода «Северный поток-2» заполнили техническим газом. «Процедура по заполнению газом первой нитки газопровода „Северный поток-2“ была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями, нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа», — подчеркивал оператор проекта Nord Stream 2 AG.

При этом, указывал он, пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.