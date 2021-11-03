Байден осудил Путина и Си Цзиньпина за неучастие в конференции ООН по климату

Президент США Джо Байден подверг критике китайского лидера Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина за то, что они не приехали на конференцию ООН по климату (СОР26) в Глазго, усомнившись в их приверженности борьбе с изменением климата.

На пресс-конференции в Глазго Байден заявил, что Китай и Россия предпринимают недостаточно усилий для решения самых неотложных экологических проблем в мире.

В то время как Байден приехал на конференцию, Си Цзиньпина и Путина на саммите не было. Китайский лидер направил участникам письменное заявление, а Путин выступил с записанным обращением.

«Своим появлением, я думаю, мы оказали огромное влияние на то, как мир воспринимает США и их лидерскую роль. Думаю, это была большая ошибка, что Китай не появился здесь», – сказал президент.

«Остальной мир будет смотреть на Китай и задаваться вопросом: какой дополнительный вклад они вносят? Они упустили возможность оказать влияние на весь мир и на всех участников конференции, и то же самое я могу сказать про Россию», – добавил он.

Президент был прямолинеен, когда говорил о важности своих усилий.

«Мы хотим дышать и вести за собой мир, – сказал он. – Я говорю это совершенно искренне. Факт в том, что Китай пытается утвердиться в новой роли в качестве мирового лидера, что понятно. Но не приехать сюда? Да ладно. Самая важная вещь, которая привлекает внимание всего мира – это климат».

«Повсюду, от Исландии до Австралии, это гигантская проблема. А они отошли. Как можно так поступать и претендовать на мантию лидера? То же самое с Путиным и Россией. У него тундра горит. В буквальном смысле горит тундра. У него серьезные проблемы с климатом, а он ничего не говорит о готовности что-то сделать», – добавил он.

По данным Центра климатических и энергетических решений, на долю Китая приходится примерно 26 процентов мировых выбросов парниковых газов, что больше, чем у всех остальных развитых стран, вместе взятых. На долю США приходится около 13 процентов мировых выбросов, а на долю России – около 5,6 процента.

Критические замечания президента в адрес России и Китая прозвучали на фоне исторической напряженности между США и этими двумя державами.

Однако Байден, который, как ожидается, проведет виртуальный саммит с Си Цзиньпином до конца года, заявил журналистам во вторник, что его не беспокоит возможность вооруженного конфликта США и Китая.

«Беспокоит ли меня вооруженный конфликт или какая-то случайность в отношениях с Китаем? Не беспокоит, – сказал президент. – Это конкуренция. Это не обязательно должен быть конфликт».

Президент добавил, что в общении с Си Цзиньпином он подчеркнул, что ожидает от китайского лидера, что он будет «соблюдать правила поведения».