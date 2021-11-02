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Зеленский провел переговоры с Блинкеном

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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго. Об этом украинский лидер сообщил в своем Twitter.

По его словам, в ходе беседы стороны обсудили вопросы оборонного сотрудничества, ситуацию в Донбассе, а также энергетический кризис. «США неуклонно поддерживают территориальную целостность Украины, приветствуют прогресс в реформах и решительную настроенность на их воплощение», — отметил Зеленский. Об итогах переговоров пока ничего не известно.

2 ноября, 2021 | Category: Новости, США, Украина
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