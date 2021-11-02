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За рік в Україні вдвічі зросла ціна на цукор

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Минуло року, у вересні споживчі ціни на цукор становили 14,94 грн за кілограм, натомість у вересні 2021 року — вже 28,69 грн за кілограм.

Про це під час робочої наради Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку на тему “Цінова ситуація на ринку цукру в Україні” заявив голова Державної служби статистики Ігор Вернер, повідомляє Укрінформ.

Він  також наголосив, що на ринку спостерігається збільшення імпорту цукру, зокрема за рахунок тростинного цукру. Серед країн-партнерів, з яких збільшився імпорт цукру — Бразилія, Польща, Німеччина та Литва.

Зазначимо, що торік сезон цукроваріння в Україні розпочався 5 вересня, працювали 30 цукрових заводів. За даними Мінекономіки, у 2020/2021 маркетинговому році (МР) через несприятливі погодні умови в Україні було вироблено 1,1 млн тонн цукру, що на 25% менше, ніж у 2019/2020 МР.

Згідно з даними Мінагрополітики, в Україні станом на 29 жовтня 2021 року цукрові буряки викопано з площі 164,6 тис. га; загалом аграрії накопали понад 7,7 млн тонн солодких коренів.

2 ноября, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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