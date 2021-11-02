ВВС Азербайджана закупят пакистанские истребители

Военно-воздушные силы Азербайджана хотели бы закупить пакистанские истребители JF-17 Thunder («Гром»), сообщает Sputnik Азербайджан. По словам военного атташе посольства Азербайджанской Республики в Исламабаде Мехмана Новрузова, покупка этих самолетов является весьма актуальной.

Как сказал Новрузов, Азербайджан работает над модернизацией своих ВВС и намерен купить JF-17 модификации Block 3, в котором усовершенствованы электроника кабины и радарные системы. Ранее командующий ВВС АР Рамиз Тахиров сообщил, что «эксперты изучили возможности предлагаемых нам самолетов», однако тогда он не сказал, о какой именно модели идет речь, также не указав объема покупки.

Отметим, что в настоящее время на вооружении азербайджанских ВВС нет самолетов российского производства, они продолжают эксплуатировать советскую технику — в частности, истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Также напомним, что недавно в Аргентине приняли решение о закупке JF-17 Thunder, предпочтя их российским МиГ-35.

Истребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder является китайско-пакистанской разработкой, и в КНР он называется Chengdu FC-1 Xiaolong.