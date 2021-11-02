Фантастический «Гиперион» станет фильмом ВВС Азербайджана закупят пакистанские истребители » Вигго Мортенсен и Калеб Лэндри Джонс сыграют в драме «Два волка» о Вьетнамской войне Spread the love















Вигго Мортенсен («Зеленая книга») и Калеб Лэндри Джонс («Форпост») снимутся в фильме «Два волка». Как сообщает Variety, режиссером выступит документалист Алекс Гибни («Все под контролем»), для которого картина станет сольным дебютом в полнометражном игровом кино. «Два волка» расскажут историю пилота Хью Томпсона (Джонс), который служил во Вьетнаме и положил конец резне в деревне Сонгми. Томпсон остановил массовое убийство женщин и детей, совершенное американскими солдатами, за что впоследствии был объявлен предателем. По возвращении в Штаты за дело Томпсона берется генерал Уильям Пирс (Мортенсен), пытаясь выяснить, что же на самом деле произошло в тот день, а также отстоять честь безвинного пилота. Авторами сценария являются Энтони МакКартен («Богемская рапсодия») и Мэтт Кук («Три секунды»).















