В Мексике задержали лидера кровавой банды «Рыцари ордена тамплиеров»

Уточняется, что операция по задержанию состоялась 1 ноября в столичном районе Наполес. Бустос в тот момент находился в салоне своего автомобиля Jeep Patriot. Позднее сотрудники правоохранительных органов обнаружили в транспортном средстве пистолет, наличные средства, два сотовых телефона и 153 прозрачных пакета, в которых предположительно находится кокаин.

«Рыцари ордена тамплиеров» отделились от банды «Семья из Мичоакана» в 2011 году. Наркокартель считается одним из главных поставщиков метамфетамина в США. В 2016 году мексиканская генпрокуратура объявила вознаграждение в размере полутора миллионов песо за поимку «Дона Хосе». В 2020 году вооруженные силы Мексики назвали лидера наркокартеля одним из главных зачинщиков насилия в стране.