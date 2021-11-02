В Китае зимой может быть нехватка еды, предполагают аналитики. Причины различны, но правительство КНР рассматривает самые мрачные сценарии развития событий.

Ведомство призвало местные власти стабилизировать цены и обеспечить поставки овощей и предметов первой необходимости на период приближающейся зимы и будущей весны, а также оперативно публиковать информацию о том, где и как люди могут их получить. В Китае высказывали опасения, что на производство и транспортировку овощей могут негативно повлиять экстремальные погодные условия. Кроме того, цены на продукты питания в стране нестабильны и традиционно растут с приближением зимы.

За последние недели в Китае оптовые цены на овощи выросли, в некоторых случаях они превышали стоимость мяса. Причиной стали проливные дожди, которые залили основные производственные регионы на севере и затопили провинцию Шаньдун, она является ведущим регионом по поставке растительных продуктов. В Пекине также разработали план действий, в котором говорится, что посетители ресторанов не должны заказывать еды больше, чем им нужно. При этом заявление министерства вышло на фоне недавней вспышки коронавируса в стране и резкого ужесточения контроля и ввода новых ковидных ограничений для населения.