Увеличение грудей и лазерная шлифовка лица – преимущества методик по мнению специалистов «Gold Laser»

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В современной косметологии и пластической хирургии специалисты используют новейшие методики для устранения эстетических и функциональных дефектов, врожденных патологий и других проблем. Одной из самых востребованных услуг является увеличение грудей Киев, основная цель которой – коррекция формы и размера.

Какие особенности процедуры по увеличению груди?

Увеличение груди или маммопластика помогают женщинам почувствовать снова уверенность в собственной привлекательности. Эта процедура проводится при наличии растяжек, необходимости изменить размер и форму (с возможностью сохранения грудного кормления), после родов или резкого похудения, в эстетических целях для получения большого размера и др.

В ходе маммопластики квалифицированный хирург устанавливает имплант из полиуретана или силикона, наполненного специальным гелем, или использует собственный жир пациентки.

Перед выполнением процедуры необходима консультация врача, чтобы исключить возможные противопоказания. Для этого назначается обследование и анализы, обсуждается желаемый размер и форма груди, послеоперационные последствия.

Для коррекции груди используют разные методики, в том числе реконструкцию, эндопротезирование, липофилинг, подтяжку, уменьшение и др. У маммопластики есть свои показания и противопоказания. К главным показаниям относят следующее:

потеря упругости;

уменьшение объема;

удаление молочных желез после онкологии;

асимметрия;

растяжки или деформация.

Квалифицированные хирурги клиники «Gold Laser» отмечают, что коррекция груди позволяет женщинам вернуть уверенность в своей красоте, а размещение имплантов под мышцей снижает риск осложнений за счет надежной фиксации.

Какие преимущества лазерной шлифовки по мнению экспертов «Gold Laser»?

Кроме маммопластики, большой популярностью пользуется такая услуга, как лазерная шлифовка лица, для которой применяют фракционный лазер нового поколения. Отличительной особенностью этой процедуры является быстрое восстановление кожи и обновление клеток на поверхностном/среднем уровне.

Фракционный термолиз проводится для омоложения, устранения морщин и пигментации, постакне и складок на лице и теле. После него восстанавливаются регенеративные функции кожи, она становится упругой и эластичной.

Для удаления жировых отложений назначают абдоминопластику. По ссылке https://goldlaser.com.ua/nashi-uslugi/plastika-tela/abdominoplastika можно подробнее узнать о процедуре и записаться на консультацию к специалисту.

Пластические хирурги клиники «Gold Laser» отмечают, что это один из самых эффективных способов избавиться от лишнего жира после резкого похудения или родов. Различают несколько видов абдоминопластики: классическая, вертикальная и комбинированная, а выбор техники определяется врачом-хирургом.