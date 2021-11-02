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Sony выпустила новый трейлер «Морбиуса»

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Кинокомикс, главную роль в котором исполнил Джаред Лето, выйдет 20 января 2022 года.

«Морбиус» расскажет о докторе Майкле Морбиусе, который, пытаясь спастись от неизлечимой смертельной болезни, решается на эксперимент и отправляется в гнездо летучих мышей-вампиров. После их атаки Морбиус исцеляется и обретает сверхспособности: огромную силу и скорость, эхолокацию. В то же время он начинает жаждать крови и внешне походить на вампира.

В фильме вместе с Джаредом Лето сыграли Мэтт Смит («Доктор Кто»), Адриа Архона («Призрачная шестёрка») и Тайриз Гибсон, известный по «Форсажу». Режиссёром стал Даниэль Эспиноса, также снявший хоррор «Живое».

В трейлере «Морбиуса» показали отсылки к другим персонажам Marvel — так, в газете The Daily Bugle упоминаются Носорог и Чёрная кошка, на фоне появляется башня корпорации «Оскорп», сам Морбиус шутит о Веноме. Как будет связан «Морбиус» с фильмами Sony Pictures и киновселенной Marvel, не уточняется.

2 ноября, 2021 | Category: Видео, Шоу-бизнес
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