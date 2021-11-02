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Российский трубопровод «Балканский поток» взорвался

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Сербия осталась без поставок российского газа после аварии на трубопроводе, соединяющем газотранспортную систему страны с ответвлением «Турецкого потока».Как сообщает Reuters, сетевой газовый оператор Болгарии Булгартрансгаз приостановил прокачку после того, как обнаружил разрыв газовых труб вблизи села Ветрино на северо-востоке страны.

Из-за инцидента работа «Балканского потока», транспортирующего российский газ из Турции, была полностью парализована: прокачка остановилась даже в ближайшую Румынию, которая, впрочем, вскоре смогла получить топливо в частичном режиме.

Пока же Сербия начала закупать газ в Венгрии, которая получает его по другим каналам — через польский маршрут («Ямал-Европа») и украинскую ГТС.

Нехватка газа уже привела к проблемам в сербской газотранспортной системе из-за нарушения гидравлических параметров в системе.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич 1 января запустил газопровод «Балканский поток», который является продолжением одной из двух веток открытого 8 января 2020 года «Турецкого потока». Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность — 13,9 млрд кубометров в год.

По словам Вучича, цена российского газа по турецкому транзитному маршруту в начале поставок составила 155 долларов за тысячу кубометров против 240 долларов ранее, однако затем увеличилась до 270 долларов. Такую же цену Белград хотел бы сохранить на первое полугодие 2022 года.

2 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия
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