Рианна оголилась в Instagram ради своего белья

Spread the love

















Рианна оголилась в Instagram ради своего белья — продажи ее бренда растут, благодаря рекламе и вложениям быстрее, чем музыкальный бизнес.

Представшая в одном нижнем белье певица Рианна навлекла на себя гнев хейтеров. В последнее время вокалистка не появляется на сцене, не посещает светские мероприятия и не выпускает новые треки. Зато на странице звезды с завидной регулярностью появляются провокационные снимки.

Недавно Рианна вновь опубликовала фото, на котором похвасталась новым кружевным бельем. Видимо, певица рассчитывала на множество хвалебных комментариев, но вместо этого получила тонну хейта.

«Костюм на Хэллоуин к следующему году», «Это белье снится мне в страшном сне», «Мне кажется, с обнаженкой пора заканчивать», — намекали ей фолловеры.