Politico: Россия наращивает войска и технику у границы с Украиной

Новые коммерческие спутниковые снимки, сделанные в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия вновь концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной, сообщило издание Politico.

На новых снимках, сделанных компанией Maxar Technologies и переданных Politico, видно скопление бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии, а также сухопутных войск в районе российского города Ельня недалеко от границы с Беларусью.

В число подразделений, которые начали перебрасываться из других регионов России в конце сентября, входят элитные части 1-й гвардейской танковой армии, говорится в статье.

Между тем, новый анализ, проведенный компанией Jane’s в понедельник, показал, что техника российской 4-й танковой дивизии была переброшена в окрестности Брянска и Курска, к северной границе Украины, сообщило Politico. Подразделения оснащены основными боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерией.

В этом районе также были замечены подразделения 1-й гвардейской танковой армии, сообщило Politico.

«[Эта армия] предназначена для проведения операций на всех уровнях боевых действий – от борьбы с повстанцами до механизированной борьбы, – говорится в анализе Jane’s. – Обычно она первой получает новейшую технику, а также считается основным формированием для испытания новой техники и тактики».

Развертывание «является явным отклонением от стандартной схемы подготовки 1-й гвардейской танковой армии», которая обычно проводится в окрестностях Москвы, отметила Jane’s.