Олени — основной переносчик коронавируса среди животных

Учены уже знают, что коронавирусом могут заражаться макаки-резусы, норки, хорьки и кошки, причем инфекция действует на всех этих животных почти таким же образом, как и на человека.

Теперь авторы новой работы выяснили, что COVID-19 могут заразиться белохвостые олени. Они решили изучить процесс распространения коронавируса в популяции оленей и собрали образцы лимфы у 283 представителей вида, которые обитают в лесах и зоопарках Айовы.

Коронавирус был в тканях примерно трети оленей, которых мы изучали на территории Айовы между сентябрем 2020 года и январем 2021 года. Эти заражения произошли в результате множественных контактов с людьми, а также с другими больными животными. Текст исследования По результатам ПЦР-теста в лимфатических узлах почти 33% оленей нашли следы коронавируса нового типа. Большая часть контактов с вирусом произошла в период с ноября 2020 года по январь 2021 года. На этот же промежуток времени пришелся пик второй волны коронавируса в США.

Также исследователи провели генетический анализ образцов SARS-CoV-2, чтобы понять, как происходило заражение. Выяснилось, что олени частично передавали вирус внутри популяции, а частично начинали болеть только после контактов с человеком.

Из-за этого ученые опасаются, что белохвостые олени могут стать одним из самых крупных природных резервуаров инфекции в стране — в их популяции вирус может развиваться и мутировать.