На Марсе впервые обнаружили органические вещества

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На Марсе впервые обнаружили простейшие органические вещества. Ученые пока анализируют полученную информацию, но похоже вопрос о том «есть ли жизнь на Марсе» в принципе уже решен .На Карсной планете была жизнь.

В образцах грунта из так называемых дюн Багнольда на Марсе, которое провел марсоход Curiosity, обнаружены следы органики. Об этом пишет Nature Astronomy.

«Аминокислот в этих образцах грунта мы не обнаружили, однако там есть производные бензола и аммиака, фенолы, фосфорная кислота и высокомолекулярные соединения. Происхождение этих веществ мы пока не установили», — пишут исследователи.

Ранее марсоход уже обнаруживал следы органики в центральной части кратера Гейл. Химическая лаборатория ровера обнаружила в образцах местных пород следы производных бензола, а также соединения серы и множество простых и ароматических углеводородов.

В дюнах Багнольда ровер обнаружил залежи пород, сформировавшихся в горячих источниках. В них некогда могла существовать жизнь. Поэтому Curiosity останавливался на разных участках дюн Багнольда, собрал образцы почвы и пород и поместил их в хранилище лаборатории SAM для дальнейшего изучения.

Ранее в ходе анализа марсианские породы нагревали до большой температуры, в результате чего из них выделялись различные газы, но таким способом выделить сложные вещества, которые разлагаются при нагреве, было невозможно.

Тогда на марсоходе установили приборы для проведения опытов по другой технологии — размельченные образцы пород промывали специальным веществом, которое растворяет сложную органику и позволяет определить ее существование при помощи хроматографа. В итоге приборы марсохода обнаружили в образцах соединения бензола, различные амины, фенолы, фосфорную кислоту, а также два десятка сложных органических молекул. Их точный состав пока остается загадкой из-за ограниченных возможностей лаборатории на Curiosity.

Ученые надеются, что смогут найти следы аминокислот и других веществ, из которых могла возникнуть марсианская жизнь.