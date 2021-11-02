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На картах Google нашли место с популярной заставки для Windows

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Пользователь TikTok с ником @googlearthguy нашел на карте Google точное место, в котором была сделана фотография, ставшая популярной заставкой для операционной системы Windows 10. Видео собрало около 18 миллионов просмотров.

Автор ролика отыскал место, использованное в качестве обоев для Windows, в Новой Зеландии. Постепенно увеличивая масштаб карты, блогер оказался на пляже Варарики (Wharariki). Там тиктокер показал острова Арчвей — местную достопримечательность, сфотографированную для заставки.

О том, что новозеландские острова попали на обои операционной системы, говорится и на официальном форуме Windows. Изображение используется как стандартный экран блокировки и один из вариантов обоев рабочего стола в операционной системе.

2 ноября, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости
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