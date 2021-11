Названо число жертв взрывов у военного госпиталя в Кабуле Звезду французских кинокомедий задержали за изнасилование » Мадонна снялась в скандальной фотосессии для V Magazine Spread the love















На Мадонну, которой, будем честными, не привыкать, вылился шквал критики. А все из-за съемки для ноябрьского номера журнала V Magazine авторства Стивена Кляйна. Референсом для фотосета стали архивные кадры Берта Стерна из знаменитой последней съемки Мэрилин The Last Sitting, сделанной за шесть недель до ее смерти. А еще — документальные фотографии из спальни киноактрисы, сделанные в ходе следствия. Журнал с фотосессией на страницах вышел накануне Хэллоуина. Но многие считают ее возмутительной. Из-за гламуризации непростого душевного состояния голливудского секс-символа.