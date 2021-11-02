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Мадонна снялась в скандальной фотосессии для V Magazine

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Мадонна снялась в скандальной фотосессии для V Magazine

На Мадонну, которой, будем честными, не привыкать, вылился шквал критики. А все из-за съемки для ноябрьского номера журнала V Magazine авторства Стивена Кляйна.

Референсом для фотосета стали архивные кадры Берта Стерна из знаменитой последней съемки Мэрилин The Last Sitting, сделанной за шесть недель до ее смерти. А еще — документальные фотографии из спальни киноактрисы, сделанные в ходе следствия.

Журнал с фотосессией на страницах вышел накануне Хэллоуина. Но многие считают ее возмутительной. Из-за гламуризации непростого душевного состояния голливудского секс-символа.

2 ноября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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