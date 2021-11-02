Китай поможет построить заставу для спецподразделения МВД Таджикистана

Китай профинансирует строительство заставы для спецподразделения МВД Таджикистана вблизи таджикско-афганской границы, сообщили в парламенте этой центральноазиатской страны.

Застава будет расположена в восточной части Горно-Бадахшанской автономной области в горах Памира, которая граничит с китайским Синьцзяном и афганской провинцией Бадахшан.

Китайских военнослужащих на объекте размещаться не будет, сообщил представитель парламента.

План строительства заставы возник на фоне напряженности между правительством в Душанбе и новым правительством Талибана в Афганистане.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отказался признать правительство Талибана, призвав к более широкому представительству различных этнических групп Афганистана, среди которых таджики занимают второе место.

Кабул, в свою очередь, предостерег Душанбе от вмешательства во внутренние дела Афганистана. По сообщениям российских СМИ, Талибан заключил союз с этнической группировкой таджикских боевиков, базирующихся на севере Афганистана, которая стремится свергнуть правительство Рахмона.

Китай является крупным инвестором в Таджикистане и также несколько раз выступал в качестве донора, например, построив бесплатно новое здание парламента.