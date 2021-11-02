Как выбрать надежный смеситель для кухни

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Кухонный смеситель — сантехнический прибор, к выбору которого нужно подходить с особой ответственностью. От выбранной модели зависят простота подачи воды и регулировки температуры, расход воды, гигиеничность, срок службы изделия. Широкий ассортимент изделий бренда FRANKE, известного качеством и надежностью, представлен на сайте https://franke-partner.com.ua/ua/smesiteli. На какие характеристики нужно обратить внимание при покупке?

Материал

Латунь. Наиболее распространенный материал, отличающийся долговечностью, устойчивостью к коррозии и доступной стоимостью. Большинство моделей дополнительно обрабатываются никелем или хромом, что делает их более эстетичными и повышает износостойкость.

Силумин. Комбинация алюминия и кремния — самая бюджетная, но и длительным сроком службы похвастаться не может. Средний период эксплуатации силуминового смесителя составляет около года. В дальнейшем возрастает вероятность выхода из строя, в частности из-за воздействия на материал горячей воды.

Сталь. Изделия из «нержавейки» более дорогостоящие, чем латунные и силуминовые. Но в то же время для них характерны устойчивость к коррозии, надежность, экологичность и простота в уходе.

Бронза. Долговечные и эстетичные модели относятся к дизайнерским решениям высокого ценового сегмента.

Тип управления

Двухвентильные смесители. Классические модели имеют два вращающихся вентиля, расположенных по обе стороны от излива. Они практичны и надежны, но требуют участия двух рук для регуляции температуры воды и могут быстро выходить из строя в результате износа прокладок из резины.

Однорычажные смесители. Изделия удобно использовать благодаря единственному рычагу.

Электронные смесители с термостатом. Наличие специального датчика в конструкции позволяет подавать воду в момент поднесения рук к изливу. Это помогает добиться экономного расхода. Возможность фиксации определенной температуры будет полезной для семей с маленькими детьми.

Высота и тип излива

Характеристики зависят от глубины чаши раковины и ширины ее бортов. Смеситель должен позволять устанавливать в мойку глубокие кастрюли, обеспечивать простоту мытья посуды.

Важно, чтобы носик излива располагался как можно ближе к центру чаши. В противном случае велик риск разбрызгивания воды вокруг раковины, ее скопления позади мойки.

При монтаже двухсекционной кухонной мойки лучшим решением станет использование поворотного излива. Он обеспечит поступление воды в обе чаши поочередно.