Как выбрать надежный смеситель для кухни Вигго Мортенсен и Калеб Лэндри Джонс сыграют в драме «Два волка» о Вьетнамской войне » Фантастический «Гиперион» станет фильмом Spread the love















Брэдли Купер и WB снимут фильм по научно-фантастическому роману «Гиперион» — изначально в планах был сериал

Это первые новости об адаптации книги Дэна Симмонса за шесть лет. Актёр, режиссёр и продюсер Брэдли Купер подписал контракт с Warner Bros., запустив под её началом собственную, пока что безымянную, продюсерскую компанию. Первым проектом от лейбла Купера станет экранизация «Гипериона», о желании поработать над которой он упоминал ещё в начале 2010-х. Ещё в 2015 году адаптировать цикл «Песни Гипериона», куда входит четыре романа, планировали в виде мини-сериала для канала SyFy. Однако от этих планов отказались и теперь собираются снять полнометражный фильм — чтобы «размах экранизации соответствовал масштабу оригинальной истории». Как именно продюсеры хотят адаптировать произведения американского писателя Дэна Симмонса, до конца не ясно. Судя по всему, планы есть на весь цикл, но как сюжет книг разделят на фильмы, неизвестно. «Гиперион» будут продюсировать сам Брэдли Купер и Грэм Кинг, работавший над «Авиатором», «Отступниками» и «Богемской рапсодией». Сценарий пишет Том Спезиали (сериалы «Оставленные» и «Хранители»), а режиссёра пока что не нашли. Брэдли Купер Действие «Гипериона» разворачивается в 29 веке, после того, как Земля оказалась уничтожена, а человечество расселилось по сотням планет, связанных между собой порталами. По сюжету первого романа, на планете Гиперион открываются загадочные Гробницы Времени, которые движутся из будущего в прошлое. К ним отправляются семь паломников, которые в пути рассказывают друг другу истории о своём прошлом. Первая книга в цикле Дэна Симмонса вышла в 1989 году. После неё писатель выпустил ещё три романа-продолжения: «Падение Гипериона», «Эндимион» и «Восход Эндимиона».















