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Facebook заблокировал страницу основателя Gulagu.net

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Владимир Осечкин

Facebook заблокировал личную страницу основателя правозащитной организации Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

Там подчеркнули, что доступ к профилю с почти пятью тысячами друзей и более 12,4 тысячи подписчиков был закрыт в ночь с 1 на 2 ноября без каких-либо жалоб и предупреждений. При этом у страницы был значок верификации — в доказательство того, что администрация Facebook ее проверяла.

Отмечается, что 1 ноября Осечкин вместе с белорусским программистом Сергеем Савельевым, который передал правозащитникам видеоархив с пытками заключенных в российских колониях и стал фигурантом уголовного дела, опубликовал первую часть документального фильма «Список Савельева» с конкретным перечнем должностных лиц ФСИН, причастных к пыткам. В первые десять часов видео набрало более 400 тысяч просмотров.

«Мы призываем Facebook провести тщательную проверку и расследование по факту удаления аккаунта Vladimir Osechkin и принять меры к его восстановлению», — указано в сообщении.

2 ноября, 2021 | Category: Новости, Россия
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