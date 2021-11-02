Британский ядерный бункер превратили в роскошное жилье

Бомбоубежище в деревне Мистли, графство Эссекс, построили в 1951 году во время холодной войны — оно должно было служить узлом связи в случае нападения и защищать правительственных чиновников. Толщина стен бункера — 600 миллиметров, но по назначению здание никогда не использовалось, его переделали под жилые помещения.

Теперь внутри расположены три квартиры премиум-класса — одна четырехкомнатная и две трехкомнатные. Во всех из них сохранились оригинальные защитные двери и стены, а также проведен роскошный ремонт — ванные комнаты облицованы итальянским мрамором, на кухнях установлены гранитные столешницы и во всех помещениях есть теплый пол. Кроме того, у каждой квартиры есть личная парковка и огороженный участок во дворе.

Ранее объекты пытались продать по отдельности по цене от 550 тысяч фунтов стерлингов , а теперь бункер планируют выставить на аукцион целиком. Стартовая цена — 1,4 миллиона фунтов стерлингов , но владельцы рассчитывают получить за него 1,9 миллиона фунтов стерлингов.