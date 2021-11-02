Apple предупредила о резком сокращении производства iPad

«Apple резко сократила производство iPad, чтобы выделить больше компонентов для iPhone 13. Это признак того, что глобальный кризис поставок чипов ударил по компании даже сильнее, чем это указывалось ранее», — цитирует ПРАЙМ публикацию в газете Nikkei Asia, которая ссылается на отраслевые источники.

По их данным, производство iPad снизилось вдвое по сравнению с первоначальными планами Apple за последние два месяца. Кроме того, детали, предназначенные для старых моделей iPhone, также переносятся на производство iPhone 13.

Напомним также, что Apple получила рекордную выручку по итогам IV квартала 2020-2021 финансового года (закончился 25 сентября) размером в $83,36 млрд, увеличив показатель на 29% в годовом выражении, следует из отчета компании.

В то же время выручка компании за предыдущий квартал оказалась ниже прогнозов аналитиков. Чистая прибыль Apple по итогам квартала выросла в 1,6 раза до $20,551 млрд.

По итогам всего фингода Apple получила чистую прибыль в размере $94,68 млрд, что в 1,6 раза выше показателя 2019–2020 года. Выручка компании за все четыре квартала увеличилась на 33% до $365,817 млрд.