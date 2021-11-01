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Звезда «Доктора Хауса» Кэл Пенн женился на своем возлюбленном

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Кэл Пенн , звезда «Доктора Хауса» женился на своем возлюбленном.  По его словам они вместе уже 11 лет, но официально объявили о свадьбе только сейчас.

Американский комедийный актер индийского происхождения Кэл Пенн (настоящее имя — Кэлпен Моди), известный по роли врача Лоуренса Катнера в сериале «Доктор Хаус», совершил каминг-аут. Об этом сообщает журнал People.

44-летний артист представил мемуары You Can’t Be Serious («Ты ведь не серьезно?»), в которых впервые рассказал о своих отношениях с мужчиной. Пенн также заявил, что недавно обручился со своим партнером Джошом, с которым они встречаются уже более 11 лет. Звезда американского телевидения отметил, что познакомился с женихом, когда работал в администрации бывшего президента США Барака Обамы.

«Я раскрыл свою сексуальность по сравнению со многими другими людьми относительно поздно», — сказал Пенн в беседе с People.

Творческую карьеру Кэл Пенн начал в 1998 году. Он прославился благодаря комедийной трилогии «Гарольд и Кумар», а также благодаря ролям в сериалах как «24» и «Доктор Хаус».

Известно, что в актер участвовал в предвыборной кампании Барака Обамы, а в 2009 году был приглашен на пост заместителя главы отдела по связям с общественностью в администрации бывшего президента США. Пенн курировал два направления: искусство и американцев азиатского происхождения. Из-за этого он временно перестал сниматься. Позже артист оставил должность в администрации Обамы, чтобы вернуться к творческой карьере.

1 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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