Зеленський лідирує у президентському антирейтингу

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова.
Наразі спостерігається тенденція до зниження електоральної підтримки Зеленського. Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (18,7% усіх опитаних); за Петра Порошенка проголосували б 12,7% опитаних.
Інші кандидати суттєво відстають від лідерів: Юрій Бойко – 6,2%, Дмитро Разумков – 5,5%, Юлія Тимошенко – 5% від усіх опитаних.
Серед кандидатів на посаду президента України, за яких не будуть голосувати за жодних обставин, респонденти називали Володимира Зеленського (31,9%), Петра Порошенка (31,6%), Віктора Медведчука (24,7%), Юрія Бойка (24,0%), Олега Ляшка (15,0%,) Юлію Тимошенко (13,8%), Олега Тягнибока (11,0%).
У другому турі за Володимира Зеленського готові проголосувати 55,6% серед тих, хто має намір взяти у виборах і визначився з вибором. За Петра Порошенка – 44,4%.
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