В Австралии разработали пластырь от коронавируса

Ученые из Австралии разработали пластырь с вакциной от коронавируса. О разработке сообщила пресс-служба Квинслендского университета. Пластырь был разработан учеными из Квинсленда совместно с австралийской биотехнологической компанией Vaxxas. Он имеет микроиглы высокой плотности, покрытые препаратом, и прикладывается на несколько секунд к коже. Препарат впитывается в организм. По словам ученых, ощущение при применении этого способа инъекции — как нажатие ногтя. С помощью пластыря они вводили вакцину Hexapro, разработанный Техасским университетом. Результаты показали, что введение вакцины через пластырь было более действенным, чем с помощью иглы: мыши быстрее производили иммунный ответ на COVID-19, пишет Science Advances. Теперь ученые планируют испытать вакцину-пластырь на людях. Препарат не нуждается в холодном температурном режиме, он сохраняет свои свойства в течение не менее 30 дней при температуре 25 ° C и в течение недели — при температуре 40 ° C.