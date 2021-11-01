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В Австралии разработали пластырь от коронавируса

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Ученые из Австралии разработали пластырь с вакциной от коронавируса. О разработке сообщила пресс-служба Квинслендского университета.

Пластырь был разработан учеными из Квинсленда совместно с австралийской биотехнологической компанией Vaxxas. Он имеет микроиглы высокой плотности, покрытые препаратом, и прикладывается на несколько секунд к коже. Препарат впитывается в организм. По словам ученых, ощущение при применении этого способа инъекции — как нажатие ногтя.

С помощью пластыря они вводили вакцину Hexapro, разработанный Техасским университетом. Результаты показали, что введение вакцины через пластырь было более действенным, чем с помощью иглы: мыши быстрее производили иммунный ответ на COVID-19, пишет Science Advances. Теперь ученые планируют испытать вакцину-пластырь на людях.

Препарат не нуждается в холодном температурном режиме, он сохраняет свои свойства в течение не менее 30 дней при температуре 25 ° C и в течение недели — при температуре 40 ° C.

1 ноября, 2021 | Tags: | Category: Наука, Новости
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