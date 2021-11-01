США и ЕС обеспокоены концентрацией российских военных у границ Украины

Официальные лица США и ЕС обеспокоены новым наращиванием российских вооруженных сил у границы Украины, а также перемещениями российских войск и техники.

Об этом написала в воскресенье газета The Washington Post. В статье подчеркивается, что США и ЕС пока не делали официальных заявлений, но в частных беседах их представители сравнивают нынешнюю ситуацию с апрельской, когда Вашингтон и его союзники были серьезно обеспокоены концентрацией российских войск в аннексированном Крыму и у границ с Украиной.

Washington Post отмечает, что в последние месяцы риторика российских властей в отношении Украины стала более жесткой, а в последние дни в зоне конфликта на Донбассе возросла напряженность. В результате перестрелок с участием артиллерии на одном из участков фронта среди украинских военных есть убитые и раненые. Украина, в свою очередь, впервые использовала ударный беспилотник Bayraktar турецкого производства, что вызвало осуждение со стороны Москвы.

В последнее время в социальных сетях появилось несколько видеозаписей с передвижениями российской военной техники, предположительно, в западных и южных регионах России. При этом о каких-либо крупномасштабных учениях не сообщалось.

По данным украинских властей, после завершения учений «Запад-2021» в сентябре многие российские подразделения не вернулись в места постоянной дислокации, и в настоящее время у украинской границы развернуто до 90 тысяч российских военнослужащих, не считая тех, кто размещен в Крыму.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в распространении дезинформации, заявив, в частности, что Киев не планирует военную операцию на Донбассе. Ранее представители российского руководства заявляли, что подобная операция против поддерживаемых Россией сепаратистов поставит под угрозу само существование украинского государства. В то же время Москва официально отрицает оказание военной помощи сепаратистам и утверждает, что у нее нет планов вторжения в Украину.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается более 7 лет.