Россия наращивает войска у границы с Украиной

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Россия осуществила переброску войск к границе с Украиной. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Аналитики обнаружили необычные перемещения техники и военных на западном фланге России. Так, в социальных сетях появились видеозаписи, на которых показаны российские военные эшелоны и автоколонны, перевозящие технику на юг и запад России, отмечает газета.

Издание пишет, что в США и ЕС начали фиксировать перемещения войск после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021». Спутниковые снимки свидетельствуют, что силы 41-й общевойсковой армии после маневров не вернулись на место обычной дислокации в Новосибирске, а «объединились с другими российскими военными у границы с Украиной». Также 1-я гвардейская танковая армия, базирующаяся под Москвой, якобы перебрасывает в сторону Украины военных и технику, заявил аналитик Центра военно-морского анализа Майкл Кофман