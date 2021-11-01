 
«  
  »

Россия наращивает войска у границы с Украиной

Spread the love

Россия осуществила переброску войск к границе с Украиной. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Аналитики обнаружили необычные перемещения техники и военных на западном фланге России. Так, в социальных сетях появились видеозаписи, на которых показаны российские военные эшелоны и автоколонны, перевозящие технику на юг и запад России, отмечает газета.

Издание пишет, что в США и ЕС начали фиксировать перемещения войск после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021». Спутниковые снимки свидетельствуют, что силы 41-й общевойсковой армии после маневров не вернулись на место обычной дислокации в Новосибирске, а «объединились с другими российскими военными у границы с Украиной». Также 1-я гвардейская танковая армия, базирующаяся под Москвой, якобы перебрасывает в сторону Украины военных и технику, заявил аналитик Центра военно-морского анализа Майкл Кофман

1 ноября, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  