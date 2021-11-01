«Прошлой ночью в Сохо» уже в прокате

С момента скандала с Харви Вайнштейном прошло четыре года, и до проката начали добираться проекты, так или иначе возникшие или запущенные в работу на обломках карьеры некогда могущественного, а теперь ненавидимого всеми продюсера, оказавшегося секс-хищником. Совсем недавно мы видели, как Мэтт Деймон и Бен Аффлек, которым Вайнштейн открыл ворота в Голливуд, дали голос обесчещенной жене. Теперь, аккурат под Хеллоуин, до проката добрался изобретательный хоррор Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо». В нем он и как сценарист, и как режиссер исследует уже не просто разрушительные последствия насилия для женской психики, но насилие, как коллективную травму всех женщин.

О чем фильм

Юная фанатка моды Элли Тернер, воспитанная бабушкой в британской провинции, поступает в Лондонский колледж моды. Но у девушки есть довольно странные, как для современного тинейджера черты характера: компании она предпочитает одиночество, современной культуре – музыку и моду шестидесятых, а ко всему еще и обладает даром видеть покончившую с собой мать в зеркалах вокруг.

Сначала Элли поселяется в общежитии колледжа, но бесконечные тусовки сокурсников не подходят ей. Поэтому она решает снять комнату в мансарде у милой старушки. В первую же ночь девушка начинает видеть бывшую владелицу этого милого уголка – красотку Сэнди, которая в шестидесятые жила тут, когда пыталась построить карьеру певицы. Сначала история Сэнди захватывает Элли, и она пытается как можно глубже проникнуть в жизнь девушки из прошлого. Но позднее оказывается, что она была далеко не той сверкающей картинкой, какой показалась изначально. И Элли приходится рискнуть своим психическим здоровьем, чтобы наконец расставить в этой запутанной и по-своему трагичной истории все точки над i.

Плюсы



Эдгар Райт уговорил сняться в своей работе двух, пожалуй, самых перспективных актрис поколения двадцатилетних, которые уже довольно щепетильно подходят к выбору проектов. Скромницу Элли сыграла новозеландка Томасин Маккензи, сверкнувшая у Тайки Вайтити в неподражаемом «Кролике Джоджо». А роль Сэнди режиссер отдал Ане Тейлор-Джой, которая к своим 25 годам успела стать «Открытием года» на Каннском кинофестивале-2015, а также завоевать «Золотой глобус» и Премию Гильдии киноактеров США за роль в «Ферзевом гамбите» («Ходе королевы»). Весь остальной каст, включая Дайану Ригг (Оленна Тирелл в «Игре престолов») и Мэтта Смитта («Доктор Кто») создавал этой паре лишь фон. Да простит нас кумир поколения Зендея, пока она не показала ничего похожего на работу Маккензи и Тейлор-Джой в этом фильме.

Несмотря на то, что актрисы напрямую почти не взаимодействуют в кадре, Райт выстраивает химию между ними при помощи сложного монтажа. Сцены, в которых Элли и Сэнди существуют как бы параллельно, сначала удивительно украшают фильм, а потом нагнетают напряжение. При этом Маккензи и Тейлор-Джой блестяще отыгрывают своих героинь. А последняя еще и демонстрирует вокальные навыки.

Эдгара Райта успели полюбить за его странноватые, но при этом оригинальные комедии с Саймоном Пеггом вроде «Типа крутых легавых» и «Зомби по имени Шон». Особенностью почерка режиссера является его специфическое чувство юмора и умение замешивать истории из мало сочетаемых ингредиентов. Вот и вполне выразительный хоррор «Прошлой ночью в Сохо» он заварил на чистейшем ретрогламуре, что довольно нетипично для жанра. И не забыл снабдить его парой фирменных неожиданных шуток.

Своей картиной режиссер исследует тему эксплуатации женщин, насилия в ответ на насилие, а также коллективной травмы. Чтобы яснее был авторский тон, толпы мужчин, обижавших Сэнди, он представляет в виде безликих, бездушных и бессовестных зомби, которым в какой-то момент хватает наглости просить о помощи. Впрочем, и сама девушка у него тоже далеко не безобидная овечка. Однако она может рассчитывать на милосердие и прощение, но только от другой женщины, которая по-настоящему способна ее понять. Посыл режиссера вполне понятен – он очевидно призывает к взаимному уважению и сестринству, при этом показывая новое поколение мужчин, как не такое, как прежде. Райт остается оптимистом.

Кроме музыки, с которой режиссер традиционно работает блестяще, «Прошлой ночью в Сохо» здорово жонглирует модными стилями. По мере того, как Элли глубже проникает в историю Сэнди, ее внешность эволюционирует от образа хрупкой, женственной и беззащитной девушки шестидесятых, до героинового шика девяностых. И обратно. Режиссер подчеркивает полные ужаса зеленые глаза Томасин Маккензи темным макияжем и черным нарядом, хотя все вокруг полно цвета. Такой контраст выглядит весьма эффектно.

Минусы



Главный недостаток картины – невнятный финал. Такая насыщенная история обрывается слишком неожиданно. И ну уж слишком оптимистично. Понятно, что Голливуд требует хеппи-эндов, но тут он какой-то ну очень уж хеппи. Кажется, что развязку вырвали с мясом, оставив зрителя в некотором замешательстве. И речь не об открытом финале, речь о настоящем провале в сюжете без каких-либо мостиков между событиями.

В фильме есть несколько твистов. Как минимум один из них очень хороший – подготовленный и обоснованный, но ловко уведенный от внимания зрителя. Но есть и довольно очевидные ходы, которые могут смазать впечатление от кульминации.

На некоторые сюжетные линии Райт откровенно забивает. Например, на конфликт Элли со стервозными сокурсницами. Сначала он подводит зрителя к тому, что тут может возникнуть дополнительная коллизия, которая закрутит события еще сильнее, но в итоге эта линия оказывается всего лишь филлером, который смело можно было вырезать из кино. Оно от этого ничего бы не потеряло.

Выводы



Если вы ищете на этот Хеллоуин по-настоящему нетривиальный хоррор, не состоящий чуть более, чем полностью из банальных сказочек о потустороннем и шаблонных скримеров, то «Прошлой ночью в Сохо» станет отличным выбором. Фильм визуально очень красивый, изобретательно смонтированный и неглупый. К тому же это сильная совместная работа двух восходящих звезд Голливуда, за которыми определенно стоит следить более внимательно. И последний фильм Дайаны Ригг.