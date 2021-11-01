Президент США Байден рассказал о разочаровании на саммите G20

Президент США Джо Байден оценил итоги саммита «Большой двадцатки» (G20), который проходил 30-31 октября в Риме. Американский лидер сообщил, что разочарован позициями нескольких стран в области климата, передает Bloomberg.

Байден рассказал, что его главное разочарование на G20 связано с позициями России и Китая. По его мнению, страны «де-факто не явились с точки зрения каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». Таким образом Байден ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления «некоторых неправительственных организаций» о том, что соглашения G20 в сфере климата не внушают доверия.

Лидер США добавил, что существует причина, по которой «люди должны быть разочарованы». «Я сам разочарован»,— отметил он. Однако американский лидер подчеркнул, что страны приняли соглашение о «прекращении субсидирования угля». Байден призвал сконцентрироваться на том, «чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».