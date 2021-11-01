Правящая партия Грузии получила 19 из 20 муниципалитетов по итогам выборов

Грузии подводят итоги второго тура муниципальных выборов. Кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» одержали победу в 19 из 20 муниципалитетов, в том числе пяти самоуправляющих городах — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави, сообщает ЦИК страны.

В Тбилиси победил действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе, в Рустави — Нино Лацабидзе, в Батуми — Арчил Чиковани, в Кутаиси — Иосеб Хахалеишвили, в Поти — Бека Вачарадзе.

Только в Цаленджихском муниципалитете на западе страны победу одержал кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Гиоргий Харчилава.

Грузинская оппозиция отказалась признавать итоги второго тура муниципальных выборов. Оппозиционеры заявили о фальсификациях и призвали к «борьбе».