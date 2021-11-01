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Названо наиболее часто употребляемое слово 2021 года

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Названо наиболее часто употребляемое слово 2021 года по версии Оксфордского словаря английского языка. Лексикографы считают, что это vax — вакцина или вакцинация.

К сентябрю 2021 года это слово стало употребляться людьми более чем в 72 раза чаще, чем в то же время в прошлом году. Слово vax может быть как существительным, так и глаголом: «вакцина», «вакцинация», «вакцинировать».

Слово vaccine происходит от латинского слова vacca, что означает «корова». Впервые его записали в 1799 году. Оно возникло благодаря работе английского врача Эдварда Дженнера, изобретшего прививку против оспы.

1 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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