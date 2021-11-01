Названо худшее блюдо для мозга — от него тупеют

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Популярная и любимая многими еда оказалась опасной. Доктор из Великобритании Дженнифер Робинсон выяснила, что картошка фри, как и прочие жареные продукты обладают так называемым провоспалительным действием и ухудшают «мыслительные навыки», пишет Daily Express.

Любители картошки фри — одного из «самых худших блюд для мозга» — склонны с худшим результатом проходить тесты, измеряющие мыслительные навыки. У них больше уходит времени на то, чтобы подобрать подходящее слово для объекта. Также могут возникнуть проблемы с визуальным восприятием глубины, из-за чего человеку становится труднее ходить по лестницам, он может чаще падать.

Врач пояснила, что жареные продукты провоцируют в организме воспаление, которые могут повредить кровеносные сосуды, снабжающие мозг кровью. Она рекомендовала заменять продукты с высоким содержанием насыщенных жиров (например, молоко, йогурт, сливки и сыр, а также шоколад, торты, пудинги, ириски, печенье и кокосовый крем) на продукты с большим содержанием ненасыщенных жиров, чтобы не вредить кровеносным сосудам мозга, не курить, придерживаться здоровой, сбалансированной диеты, а также регулярно заниматься физкультурой. Тем самым получится отрегулировать уровень холестерина, а также сбросить вес.