Мировые сборы «Не время умирать» поставили рекорд, но фильм пока не окупился

Spread the love
Мировые сборы «Не время умирать» превысили 600 миллионов долларов но фильм пока не окупился
«Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта тем временем стартовал очень слабо.
- За хэллоуинский уикенд в прокате США лидером вышла «Дюна» Дени Вильнёва, собрав 15,5 миллиона долларов. Сборы фильма упали на 62%, что считается относительно нормальным показателем на фоне ежегодного праздника в конце октября.
- Общие мировые сборы «Дюны» достигли 296 миллионов долларов. Ранее Legendary и Warner Bros. подтвердили, что уже работают над сиквелом. Кинокомпании даже успели назвать предварительную дату релиза фильма, 20 октября 2023 года.
- «Не время умирать» достиг 605 миллионов долларов в мировых сборах благодаря релизу в Китае. Фильм о Джеймсе Бонде собрал в стране за выходные относительно скромные 28,2 миллиона долларов из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
- Благодаря этому «Не время умирать» вошёл в пятёрку самых кассовых фильмов 2021 года, однако об окупаемости речи, вероятно, пока не идёт. Производство стоило от 250 до 300 миллионов долларов, и это без учёта масштабного маркетинга с переносами.
- «Веном 2» собрал по всему миру почти 400 миллионов долларов, но по итогу касса фильма вряд ли будет заметно больше.
- 25 октября в США вышел «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта, и под конец выходных его сборы составили всего лишь 4,1 миллиона долларов. Общие сборы пока достигли 6,4 миллиона — при оценке бюджета в 43 миллиона долларов.
Leave a Reply